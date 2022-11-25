Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе в школьном туалете установили муляжи камер видеонаблюдения. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба городской администрации.

Сегодня, 25 ноября, появилась информация о том, что в школе №49 руководство установило видеокамеру прямо в мужском туалете. Это привело в возмущение не только школьников, но и их родителей.

Мэрия Уфы со ссылкой на слова директора учреждения поведала, что устройства в туалете не подключены к системе видеофиксации, и, следовательно, никакая запись на них не ведется. Утверждается, что муляжи камер установили в воспитательных целях, чтобы дети не портили имущество в санузле.

Тем не менее, сегодня же «видеокамеры» демонтировали.