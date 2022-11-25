В лесах Башкирии установят 12 видеокамер для мониторинга пожароопасности

Фото: Иван МАКЕЕВ

В лесах Башкирии установят видеокамеры для мониторинга пожароопасности. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государсвенного комитета по чрезвычайным ситуациям.

Устройства оборудуют в рамках реализации проекта «Система мониторинга лесных пожаров «Лесохранитель», которая была запущена в прошлом году. С 2021-го было установлено пять комплексов видеомониторинга Белорецком, Бурзянском (две камеры), Учалинском и Мелеузовском районах.

Как утверждает министр лесного хозяйства Башкирии Марата Шарафутдинова, до начала пожароопасного сезона в 2023 году специалисты Госкомитета республики по ЧС установят 12 видеокамер системы раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель» в районах республики, которые больше всего подвержены пожарам.