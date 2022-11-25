В уфимском Сипайлово почти на двое суток отключат светофоры

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Завтра, 26 ноября, в уфимском микрорайоне Сипайлово почти на двое суток отключат светофоры. Об этом рассказала пресс-служба башкирской столицы.
На улице Жукова светофоры выключат из-за ремонтных работ. Городские службы будут внедрять в аппараты интеллектуальную транспортную систему.
Работа светофоров будет приостановлена с 9:00 завтрашнего дня до 19.00 27 ноября на следующих пересечениях улиц: Жукова-Гагарина, Жукова-Новоженова, Жукова-Бикбая, Жукова-Королева.
Городские службы просят отнестись к грядущему ремонту с пониманием. Мэрия призывает водителей быть внимательнее и во время поездки руководствоваться дорожными знаками.