В Уфе зафиксировали 7-балльные пробки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе зафиксированы семибалльные пробки. Такую высокую оценку заторам на улицах в башкирской столице дал сервис «Яндекс. Пробки».

Столпотворения из автомобилей образовались на многих ключевых городских дорогах. Заторы появились улицах Карла Маркса, Цюрупы, Менеделеева, Кирова, Софьи Перовской, Колгуевской, Уфимское шоссе, Сельская Богородская, Перспективная, на проспекте Октября и на др.

Напомним, пробки в столице Башкирии стали регулярным явлением. В прошлый раз большие заторы образовались неделю назад. Тогда «Яндекс. Пробки» оценил ситуацию на дорогах в целых десять баллов.