В Башкирии после лобового столкновения разбился насмерть водитель Daewoo Nexia

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня утром, 25 ноября, в Чишминском районе Башкирии в ДТП с участие двух иномарок погиб водитель. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась на первом километре дороги Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки. Здесь лоб в лоб столкнулись Skoda Octavia и Daewoo Nexia. В результате случившегося оба водителя и пассажирка «Нексии» получили серьезные травмы, все трое были госпитализированы. К сожалению, спустя время водитель «Дэу» скончался.

– Обстоятельства произошедшего уточняются, – сообщил в своей публикации Владимир Севастьянов.