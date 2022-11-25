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НовостиОбщество25 ноября 2022 12:36

В Уфе установят 35 знаков, запрещающих парковку

Они появится до конца ноября
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: crimea.kp.ru

Фото: crimea.kp.ru

В Уфе на дорогах установят 35 знаков, запрещающих парковку. Об этом рассказала пресс-служба администрации башкирской столицы.

Как утверждают чиновник, знаки, запрещающие парков по четным и нечетным числам месяца, до 30 ноября появятся на 70 участках центральных и магистральных улиц Уфы.

Решение об установке знаков приняло Управление коммунального хозяйство и благоустройства городской администрации. Дополнительная регуляция будет введена на тех участках, где где оставленные автомобили мешают работе снегоуборочной техники.

– Время уборки увеличивается, качество уборки – ухудшается. Таких брошенных автомобилей не должно быть, – заявил вице-мэр Сергей Кожевников.