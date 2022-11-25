В ЛНР погиб мобилизованный из Башкирии многодетный отец

Фото: Соцсети

Вчера, 24 ноябяр, в Аскинском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Даутом Гильмияровым. Об этом рассказал на своей личной странице в социальных сетях глава муниципалитета Динис Юсупов.

Даут Гильмияров родился в деревне Гумбино. В ряды российских Вооруженных сил его призвали в рамках частичной мобилизации. Он погиб на территории Луганской Народной республики.

У Гильмиярова остались пожилые родители, супруга, трое детей. Глава администрации Аскинского района пообещал помочь родным погибшего.

Напомним, в тот же день, 24 ноября, в Бураевском районе Башкирии состоялась церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Алмазом Хабибуллиным. Ему было всего 22 года.