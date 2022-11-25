В Уфе экс-сотрудника МВД подозревают в получении взятки более 4,5 млн рублей

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В Уфе экс-сотрудника МВД подозревают в получении крупной взятки более 4,5 миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Как установили следователи, бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД с декабря 2020 по май 2021 года получил от трех уфимских организаторов азартных игр взятку 3,25 миллиона рублей и наручные часы стоимостью более 1,344 миллиона рублей за то, чтобы он препятствовал уголовному преследованию злоумышленников.

Преступление выявили оперативники ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье за получение взятки в особо крупном размере.

– В настоящее время по уголовному делу проводятся первоначальные следственные действия с целью установления обстоятельств совершенного преступления, – сообщил СК.