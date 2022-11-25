Житель Башкирии оборудовал для бойцов в зоне СВО бани на колесах

Житель Янаула Айрат Галиханов подготовил для бойцов в зоне СВО бани на колесах.

Жители Башкирии оказывают бойцам в зоне СВО самую разную помощь. Кто-то вяжет носки, шьет палатки или пишет письма с добрыми словами, а бизнесмен из Янаула пошел дальше. Айрат Галиханов оборудовал на базе двух купленных ЗИЛов портативные бани. Вместе с товарищем Русланом Рахмтуллиным он отыскал объявления в ближайших регионах и пригнал грузовики в Янаул, где их переоборудовали в бани. Также мужчины купили для бойцов СВО две «буханки» - так в народе называют грузовики УАЗ. Об этом сообщил глава Янаульского района Башкирии Ильшат Вазигатов.

Покупка и переоборудование транспорта обошлись Айрату в два миллиона рублей. Мужчина объяснил, что все продавцы грузовиков серьезно снижали цену, узнав, что машины отправят для оказания помощи участникам СВО.