В Башкирии провалившийся под лед рыбак умер от переохлаждения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 25 ноября, в Дюртюлинском районе Башкирии мужчина погиб после того, как провалился под лед. Об инциденте рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Трагедия случилась в селе Москово на реке Евбаза, когда погибший ловил рыбу. Мужчина смог сам выбраться из ледяной воды. На берегу еще в сознании его обнаружила жена, она доставила мужа домой и вызвала медиков. К сожалению, прибыв, скорая констатировала смерть мужчины, предварительной прочной которой называют переохлаждение.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-следственные мероприятия.