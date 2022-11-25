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НовостиОбщество25 ноября 2022 10:36

На СВО погиб 22-летний житель Бураевского района Башкирии Алмаз Хабибуллин

Ему было всего 22 года
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/garaev_rushan_kadimovich

Фото: vk.com/garaev_rushan_kadimovich

На СВО 22-летний погиб житель Бураевского района Башкирии Алмаз Хабибуллин. Об этом рассказал глава муниципалитета Рушан Гараев.

Молодой человек родился 31 августа 2000 года в деревне Кулаево. В 2016 году он окончил школу, а затем поступил в Башкирский северо-западный сельскохозяйственный колледж, где получил специальность тракториста-машиниста сельхозпроизводства. После получения образования работал трактористом на предприятии «Урожай».

В ноябре 2018 года Алмаз начал проходить срочную службу в рядах российских Вооруженных силах, с которой был демобилизован в штатной должности заместителя командира боевых машин пехоты. До октября 2022-го Хабибуллин работал механизатором, а затем вновь был призван в ряды российской армии в рамках частичной мобилизации.