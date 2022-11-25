Участок улицы Галле в Уфе отремонтируют за 22,3 млн рублей

фото: Яндекс. Карты

В Уфе участок улицы имени Города Галле между проспектом Октября и Зорге отремонтируют за 22,3 млн рублей из местного бюджета. Подрядчиком стало «Региональное управление строительства технологических автомобильных магистралей». Компания согласилась выполнить работу на 8,8 млн дешевле начальной стоимости. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно календарному графику, работы на Галле будут вестись с 15 мая по 31 августа 2023 года. Подрядчик установит там 20 люков, отремонтирует бортовые камни и тротуар, а также уложит новый асфальт на проезжей части и нанесет разметку.