Принадлежавший ВНЗМ торговый центр и землю под ним выставят на торги за 281 млн рублей

ТЦ "Гранд сити" // фото: УФССП РБ

Арестованный у компании «Востокнефтезаводмонтаж» (ВНЗМ) торговый центр «Гранд сити» в башкирском городе Благовещенске и землю под ним выставят на торги. Начальная сумму лота составляет 281,2 млн рублей. Дата аукциона пока не назначена. Об этом «КП-Уфа» 25 ноября сообщили в пресс-службе регионального управления федеральной службы судебных приставов.

Напомним, имущество у компании ВНЗП, которая занимается строительством зданий, было арестовано из-за долгов на 476 млн рублей по обязательным платежам в бюджет. Помимо ТЦ, планируется также продать две производственные базы предприятия.