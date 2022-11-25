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НовостиОбщество25 ноября 2022 9:15

В Башкирии за невывоз мусора на 120 тыс. рублей оштрафовали регоператора

По инициативе прокуратуры было возбуждено два уголовных дела
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии на 120 тыс. рублей оштрафовали регионального оператора «Дюртюлимелиоводстрой»

В Башкирии на 120 тыс. рублей оштрафовали регионального оператора «Дюртюлимелиоводстрой»

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Башкирии на 120 тыс. рублей оштрафовали регионального оператора «Дюртюлимелиоводстрой», который не вывозил мусор с контейнерных площадок в Дюртюлинском районе. Об этом 25 ноября сообщила республиканская прокуратура.

– Для создания видимости надлежащего исполнения своих обязанностей в информационную систему ТКО-Башкортостан вносились недостоверные данные о вывозе твердых коммунальных отходов [регоператором «Дюртюлимелиоводстрой»], – передали в ведомстве.

По выявленным фактам по инициативе прокуратуры было возбуждено два административных дела: о несоблюдении требований в области окружающей среды и о предоставлении недостоверных сведений. По итогам разбирательства суд оштрафовал компанию на 120 тыс. рублей.