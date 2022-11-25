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НовостиОбщество25 ноября 2022 8:23

Прокурором Стерлитамака назначили 38-летнего Дмитрия Коровкина

Ранее он работал в двух межрайонных подразделениях ведомства
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: прокуратура РБ

фото: прокуратура РБ

Прокурором башкирского города Стерлитамака назначили 38-летнего Дмитрия Коровкина. Соответствующий приказ подписал генпрокурор Игорь Краснов. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Коровкин в 2006 году окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция». Тогда же был принят в органы прокуратуры. Работал в межрайоных Туймазинском и Белебеевском подразделениях ведомства. Был следователем, помощником прокурора, старшим прокурором и начальником отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан.