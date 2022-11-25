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НовостиОбщество25 ноября 2022 7:46

В Башкирии могут запустить производство вагонов за 2,4 млрд рублей

Идею построить завод озвучил предприниматель из Казахстана
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии могут запустить производство железнодорожных вагонов, платформ и другого оборудования

В Башкирии могут запустить производство железнодорожных вагонов, платформ и другого оборудования

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии директор казахстанской корпорации Cool Infinity Валентин Каргин предложил запустить в Башкирии производство железнодорожных вагонов, платформ и другого оборудования. Предприниматель готов инвестировать в проект 2,4 млрд рублей. Он озвучил свою инициативу на «Инвестчасе», который провел глава республики Радий Хабиров.

Предполагается, что в год предприятия будет выпускать до 1,2 тыс. вагонов. Такой же завод уже есть в Казахстане.

Руководитель региона пригласил представителей компании посетить регион, чтобы ознакомиться с его инвестиционным потенциалом и обсудить перспективы реализации проекта.