В Башкирии озвучили подробности гибели женщины-инвалида, которую сожгли заживо в ее доме

фото: МЧС РБ

В башкирском городе Бирске 45-летняя женщина-инвалид, погибшая в результате поджога ее дома, сама звонила в МЧС и просила о помощи. Об этом 24 ноября сообщили в ГТРК «Башкортостан».

Обвиняемым в убийстве женщины проходит мужчина, который последние два года жил у нее дома. Она выделила ему комнату и не брала деньги за аренду. Квартирант расплачивался тем, что помогал по хозяйству и ухаживал за владелицей дома – она передвигалась на коляске.

Между обвиняемым и потерпевшей время от времени возникали конфликты. Последняя ссора состоялась 19 ноября. В этот день пьяный мужчина ушел из дома, а когда вечером вернулся обратно, то увидел, что дверь закрыта изнутри. Женщина отказалась его впускать. Из-за этого обвиняемый разозлился, поджег штору на веранде и скрылся. Огонь разгорелся и перерос в сильный пожар – потерпевшая погибла.

Фигурант уголовного дела об убийстве признал вину. На время следствия его заключили под стражу.