Минздрав Башкирии: с 1 декабря в медучреждениях не будут спрашивать полис ОМС

С 1 декабря в медицинских учреждениях у пациентов не будут спрашивать полис обязательного медицинского страхования

С 1 декабря в медицинских учреждениях у пациентов не будут спрашивать полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Это связано с переходом документа в цифровой формат и единый государственный регистр застрахованных лиц, передали в министерстве здравоохранения Башкирии.

– Важно уже сейчас, до 1 декабря, обновить свои персональные данные в страховой медицинской организации, потому что единый регистр формируется на основании сведений о застрахованных лицах и выданных им полисов. В настоящий момент проводятся мероприятия по проверке на соответствие данных граждан, которые оформили полис ОМС, – процитировало ведомство члена общественной палаты республики Диану Фарахову.

Она добавила, что бумажные полисы ОМС продолжат свою работу. Изменится только порядок оформления документа новым застрахованным лицам.

Чтобы избежать рисков невключения полиса в единый регистр застрахованных лиц и отказов в получении бесплатной медицинской помощи, некоторым жителям Фарахова рекомендует обратиться в офисы их страховой медицинской организации. Речь идет о тех гражданах, у которых:

– изменился регион проживания;

– есть полис только старого образца, полученный до 2011 года;

– паспорт получен впервые или поменян на новый;

– истек срок действия временного свидетельства;

– изменился контактный телефон или электронный адрес.