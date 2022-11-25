На выходных в Башкирии похолодает до -23°

На ближайших выходных температура воздуха в Башкирии понизится до -23° Фото: Михаил ФРОЛОВ

На ближайших выходных температура воздуха в Башкирии понизится до -23°. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

Сегодня, 25 ноября, местами по республике пройдет небольшой снег. Северо-восточный ветер будет умеренным. Днем столбики термометров покажут -2,-7° (по северу до -12°).

В субботу и воскресенье, 26 и 27 ноября, в Башкирии так же ожидается небольшой снег, по северо-западу до умеренного. Ветер сменит направление на восточное и юго-восточное. Температура воздуха ночью упадет до -10,-15° (при прояснениях -18,-23°), днем прогнозируется -6,-11° (по востоку до -16°).