В Башкирии одобрили проект создания молочной фермы за 2,7 млрд рублей

На заседании в формате «Инвестиционного часа» в Башкирии одобрили строительство молочной фермы на 3,8 тыс. голов за 2,7 млрд рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

На заседании в формате «Инвестиционного часа» в Башкирии, которое провел глава республики Радий Хабиров, было одобрено строительство молочной фермы на 3,8 тыс. голов за 2,7 млрд рублей. Проект внесли в перечень приоритетных. Его планируется реализовать до конца 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации руководителя региона.

Молочную ферму построят в Краснокамском районе. Инвестор подобрал площадку рядом с селом Арлан. На территории предприятия разместят коровники, доильно-молочный блок, телятник и вспомогательные помещения. Там будут работать 50 человек. Комплекс при выходе на проектную мощность будет производить до 12,6 тыс. тонн молока в год.

Власти Башкирии в рамках поддержки приоритетного проекта возместят инвестору часть затрат на покупку скота, а также помогут оформить земельный участок и подвести к нему инженерные коммуникации.