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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 3:53

Башкирия ввела карантин в районе, где обнаружили косулю с пеной изо рта

Территория, где введены ограничения, закреплена за ассоциацией охотников и рыболовов республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В охотничьих угодьях Баймакского района Башкирии введен карантин по заболеванию пастереллезом сибирской косули

В охотничьих угодьях Баймакского района Башкирии введен карантин по заболеванию пастереллезом сибирской косули

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В охотничьих угодьях Баймакского района Башкирии в 5 тыс. метров севернее деревни Урал введен карантин по заболеванию пастереллезом сибирской косули. Территория, где введены ограничения, закреплена за ассоциацией охотников и рыболовов республики. Об этом 24 ноября сообщило региональное управление ветеринарии.

– Запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных, за исключением вывоза клинически здоровых восприимчивых животных на убой […]; перемещение и перегруппировка восприимчивых животных; заготовка и вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные восприимчивые животные; выпас восприимчивых животных, – передали в ведомстве.

Ветеринария разработала план мероприятий по ликвидации пастереллеза косули.

Напомним, в начале ноября в Баймакском районе обнаружили косулю, у которой не было реакции на человека, а изо рта шла пена. Животное впоследствии погибло.

Пастереллез – острая инфекционная болезнь животных, для которой характерны лихорадка, интоксикация, воспаления кожи, подкожной клетчатки, артриты и остеомиелиты.