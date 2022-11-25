Башкирия ввела карантин в районе, где обнаружили косулю с пеной изо рта

В охотничьих угодьях Баймакского района Башкирии введен карантин по заболеванию пастереллезом сибирской косули Фото: Алексей БУЛАТОВ

В охотничьих угодьях Баймакского района Башкирии в 5 тыс. метров севернее деревни Урал введен карантин по заболеванию пастереллезом сибирской косули. Территория, где введены ограничения, закреплена за ассоциацией охотников и рыболовов республики. Об этом 24 ноября сообщило региональное управление ветеринарии.

– Запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных, за исключением вывоза клинически здоровых восприимчивых животных на убой […]; перемещение и перегруппировка восприимчивых животных; заготовка и вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные восприимчивые животные; выпас восприимчивых животных, – передали в ведомстве.

Ветеринария разработала план мероприятий по ликвидации пастереллеза косули.

Напомним, в начале ноября в Баймакском районе обнаружили косулю, у которой не было реакции на человека, а изо рта шла пена. Животное впоследствии погибло.

Пастереллез – острая инфекционная болезнь животных, для которой характерны лихорадка, интоксикация, воспаления кожи, подкожной клетчатки, артриты и остеомиелиты.