В Уфе 24 ноября пропала 14-летняя девочка

В Уфе пропала 14-летняя Ангелина С. 24 ноября она вышла из дома и не вернулась

В Уфе пропала 14-летняя Ангелина С. 24 ноября она вышла из дома и не вернулась. Об этом вечером того же дня сообщила поисковая организация «БашРегионСпас».

Приметы пропавшей: рост – 160 см, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза.

Была одета в ярко-синюю куртку, белую блузку, черные классические брюки, черные сапоги и серую вязаную шапку с ушками.

Всех, кто знает о местонахождении Ангелины или видел ее, просят обратиться по номеру 8(937)3-102-112 («БашРегионСпас») или 112.