В Уфе в ДТП с участием двух «Hyundai» пострадал 13-летний мальчик

Фото: ГИБДД по Уфе
Вчера вечером, 22 ноября, в Уфе случилось ДТП, в котором пострадал подросток. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекция башкирской столицы.
40-летний водитель, управляя «Hyundai Sonata», поворачивая с улицы Перспективной на Вологодскую врезался во встречную «Hyundai IX-35». В результате столкновения 31-летняя водитель второго «Хендая» и ее 13-летний пассажир получили травмы. Оба пострадавших были доставлены в больницу, после оказания медицинской помощи их отпустили.
По факту случившейся аварии в настоящее время ведется разбирательство.