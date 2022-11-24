В Уфе в ДТП с участием двух «Hyundai» пострадал 13-летний мальчик

Фото: ГИБДД по Уфе

Вчера вечером, 22 ноября, в Уфе случилось ДТП, в котором пострадал подросток. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекция башкирской столицы.

40-летний водитель, управляя «Hyundai Sonata», поворачивая с улицы Перспективной на Вологодскую врезался во встречную «Hyundai IX-35». В результате столкновения 31-летняя водитель второго «Хендая» и ее 13-летний пассажир получили травмы. Оба пострадавших были доставлены в больницу, после оказания медицинской помощи их отпустили.

По факту случившейся аварии в настоящее время ведется разбирательство.