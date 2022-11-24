Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 ноября 2022 17:54

В Башкирии продлили налоговые льготы для приоритетных инвестпроектов

Глава республики утвердил соответствующий закон
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башкирии были продлены налоговые льготы для приоритетных инвестиционных проектов. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного собрания.

Глава республики Радий Хабиров подписал закон «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Башкортостан «Об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций». Документ был принят депутатами Курултая.

Согласно закону, льготную ставку в размере 12,5% при исчислении налога за следующий год смогут применять предприятия, заключившие с республиканским правительством Башкортостан инвестиционное соглашение об условиях реализации приоритетного инвестпроекта.

Как утверждает председатель Госсобрания Константин Толкачев, реализация закона будет стоить бюджету Башкирии 150 миллионов рублей. Ожидается, что экономический эффект от него превысит затраченную сумму.