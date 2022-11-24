В Башкирии фекальные отходы сливают прямо в землю

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В Мишкинском районе Башкирии канализационные отходы сливают прямо в землю. Об этом рассказал сопредседатель регионального штаба Народный фронта Мурад Шафиков.

По словам Шафикова, с действующим полигоном появилась несанкционированная свалка, на которой ассенизаторные машины выливают фекальные отходы, хотя должны это делать на пункте в Бирске.

Как утверждает общественный экологический инспектор Максим Вдовин, слив фекальных отходов серьезно загрязняет почву и грунтовые воды.

Представители Народного фронта направили обращение в надзорное ведомство, в котором призвали принять меры для предотвращения нарушения природоохранного законодательства, а компанию, которая осуществляет слив отходов, привлечь к ответственности.