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НовостиОбщество24 ноября 2022 16:47

В Уфе скончался кинооператор Юлай Нугуманов

Ему было 59 лет
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: личная страница Юлая Нугуманова в социальных сетях

Фото: личная страница Юлая Нугуманова в социальных сетях

В Уфе ушел из жизни член Союза кинематографистов, телевизионный и кинооператор Юлай Нугуманов. Об этом рассказало информационное агентство «Башинформ».

Он родился 16 июля 1963 года в столице Башкирии в семье известного писателя Барыя Нугуманова. Долгое время работал оператором на ГТРК «Башкортостан», принимал участие в создании множества фильмов и телепередач.

Нугуманов прожил несколько лет в Стамбуле. Здесь и была снята одна из его последних работ – клип московской фолк-группы «Ак тирмэ». По словам председателя Союза кинематографистов Зухры Буракаевой, недавно оператор вернулся в родную Уфу.

«КП-Уфа» выражает искренние соболезнования родным и близким Юлая Нугуманова.