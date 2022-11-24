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НовостиОбщество24 ноября 2022 16:12

В Башкирии предприятие задолжало сотрудникам почти 50 млн рублей

Долги были выплачены только после вмешательства прокуратуры
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Туймазинском районе Башкирии предприятие задолжало сотрудникам крупную сумму денег. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что промышленное предприятие с марта по июль текущего года не выплачивала жалованье 700 работникам. Общая сумма задолженности составила около 50 миллионов рублей.

Глава компании в связи с этим был привлечен к административной ответственности по статье за невыплату заработной платы. После вмешательства прокуратуры долг перед работниками организации был погашен.