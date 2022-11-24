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НовостиОбщество24 ноября 2022 15:29

Башкирским батальонам на СВО прибыл третий гуманитарный конвой

Бойцам привезли как обмундирование, так и необходимое оборудование
Михаил ПОРТНОЙ
Фото: vk.com/radiyhabirov

Фото: vk.com/radiyhabirov

Из Башкирии батальонам имени генерала Минигали Шаймуртаова и майора Александра Доставалована в зону специальной военной операции прибыл третий гуманитарный конвой. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Как отметил в своей публикации руководитель региона, груз был сформирован исходя из пожеланий бойцов. Им привезли зимнее обмундирование, квадрокоптеры, калиматорные прицелы и приборы ночного видения.

Также военнослужащим доставили экскаватор, что быстрее окапываться, а также автомобили УАЗ. «Шаймуратовцы» получили бронированный «Урал».

– Есть в составе груза и теплые приветы из дома – бортевой мед, пастила, корот, есть гармонь и курай – среди наших воинов немало талантов. И, конечно, самое долгожданное для многих – письма от родных и близких, – рассказал Радий Хабиров.