В Башкирии на трассе из-за сильной метели закрыли движение

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Сегодня, 24 ноября, в Башкирии на трассе из-за непогоды временно закрыли движение транспорта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной ГИБДД Владимир Севастьянов

Ограничение вступило в силу на участке с 64 по 205 километр на дороге Уфа-Инзер-Белорецк в 17:00. Оно касается пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузовиков. Введенные меры будут длится ориентировочно до 20:00.

Глава ГИБДД в своей публикации призвал водителей соблюдать скоростной режим, двигаться с включенными фарами, соблюдать дистанцию и быть очень осторожными.