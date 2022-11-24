В Башкирии вынесли приговор водителю, который сбил подростка и оставил его умирать

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В Баймакском районе Башкирии вынесли приговор 28-летнему местному жителю, который за рулем легковушки в пьяном состоянии насмерть сбил 14-летнего подростка. Об этом 24 ноября сообщил региональный Следственный комитет.

ДТП произошло вечером 25 июля текущего года в городе Баймаке на улице Алибаева. Пьяный водитель Lada XRAY совершил наезд на юношу, который шел по обочине дороги. После происшествия автомобилист скрылся: он не вызвал скорую или полицию и не попытался оказать первую помощь пострадавшему. От полученных травм подросток скончался. Вскоре сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали водителя. На время расследования уголовного дела его заключили под стражу.

Подсудимый признал вину в преступлении. Его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. В пользу родных погибшего юноши с него взыскали 900 тыс. рублей в качестве моральной компенсации.