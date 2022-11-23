Глава ГИБДД Башкирии порекомендовал водителям воздержаться от поездок

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Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов порекомендовал жителям республики воздержаться от поездок.

Руководитель ведомства заявил, что этой ночью, 24 ноября, в регионе пройдут снегопады. В некоторых синоптики прогнозируют ледяной дождь, а также образование на дорогах снежных заносов, накаты и гололедицы. Видимость из-за осадков ухудшится до 500 метров.

Севастьянов посоветовал ограничить выезды на личном транспорте. Водителям, которые находятся в пути, глава Госавтоинспекции порекомендовал соблюдать скоростной режим и выдерживать безопасную дистанцию.

Также руководитель призвал быть осторожнее и пешеходов.

– При отсутствии тротуара или пешеходной дорожки нужно передвигаться только по обочине навстречу движущимся автомобилям и не забывать о необходимости наличия световозвращающих элементов в темное время суток, – отметил Владимир Севастьянов.