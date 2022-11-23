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НовостиСпорт23 ноября 2022 17:29

«Салават Юлаев» потерпел шестое поражение подряд в матче КХЛ, уступив «Металлургу» 2:1

Уфимцы опустились на пятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/hcsalavat

Фото: vk.com/hcsalavat

Сегодня, 23 ноября, ХК «Салават Юлаев» в выездном матче Континентальной хоккейной лиги проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2:1.

Встреча состоялась в Магнитогорске. Хозяева забросили «Юлаевцами» шайбы в ворота гостей на шестой (Михаил Фисенко) и 28-ой минуте (Денис Зернов). «СЮ» забили гол на 49-минуте, его осуществил Сергей Шмелев.

Таким образом, «Салават Юлаев» понес уже шестое поражение подряд. Уфимцы с 41 очком опускаются на пятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. «Металлург» с 46 очками занимает второе место.