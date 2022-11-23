Хабиров поздравил женщин Башкирии с Днем матери

Фото: glavarb.ru

Сегодня, 23 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров поздравил женщин республики с Днем матери.

На торжественном мероприятии руководитель региона пообщался с родителями бойцов, погибших во время СВО, и военных, которое сейчас находятся на передовой.

– Мамы дарят нам жизнь, любовь и заботу. Всеми силами защищают нас в любом возрасте. Помогают преодолевать любые трудности. Благословляют на ратные и трудовые подвиги. Наши мамы талантливы во всем – и в воспитании детей, и в самых разных профессиях, – заявил глава Башкирии.

Отдельно в своей речи Хабиров поблагодарил матерей военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции.

–Мы знаем, как вы переживаете, не спите ночами. Пусть все они вернутся домой живыми и невредимыми, – сказал руководитель республики.