В Туймазиснком районе Башкирии укладывали асфальт в снегопад

Фото: Вся Уфа

В Туймазиснком районе Башкирии рабочие стелили асфальт во время снегопада. Телеканал «Вся Уфа» опубликовал видео, в котором местный житель, не стесняясь в выражениях, за кадром возмущается происходящим.

Мужчина на записи утверждает, что действие происходит в селе Старые Туймазы, а температура воздуха в этот момент -15 градусов.

– Прямо на снег кладут асфальт! Видели где-нибудь такое?! – негодует мужчина.

Примерно то же самое произошло в прошлом году в Уфе на бульваре Ибрагимова. Тогда рабочие тоже стелили дорожное полотно во время снегопада. Доктор технических наук, профессор Владимир Яковлев пояснил «КП-Уфа», что асфальт предпочтительнее всего укладывать в сухих условиях, чтобы старый и новый полотна слой плотно сцепились между собой. Однако, по словам специалиста, в исключительных случаях укладывать новый слой дорожного полотна можно и во время дождей и снегопадов.

– В принципе, укладывание дорожного полотна допустимо и в условиях осадков. Перед формированием нового слоя дорожного покрытия, место, где была вода или снег необходимо высушить. Есть специальные смеси – например, литой асфальт. Его температура не +160°, а +240°. Также у него отличается состав, он более пластичный. Но все же при осадках вести работы ни к чему – лучше их отложить до более благоприятных условий, – отметил профессор.