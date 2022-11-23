В Башкирии простились с бойцами из Ишимбая, погибшими в ходе СВО

Юлай Шарафутдинов и Артур Зайнетдинов Фото: Соцсети

Сегодня, 23 ноября, в башкирском городе Ишимбай простились погибшими в ходе специальной военной операции Юлаем Шарафутдиновым и Артуром Зайнетдиновым. О церемонии прощания рассказало «Ишимбай-инфо».

Юлай Шарафутдинов родился 14 декабря 1988 года в селе Кинзебулатово. Его семья была многодетной, кроме него в ней воспитывались двое сыновей и дочь. В 2009 году мужчина окончил Стерлитамакский профессиональный лицей №60, а после этого отслужил в российской армии. Этой осенью в рамках частичной мобилизации он вновь был призван на службу. 6 ноября Юлай Шарафутдинов погиб при исполнении.

Артур Зайнетдинов родился в Ишимбае 24 августа 1996 года. Молодой человек закончил Стерлитамакский технологический колледже, а затем отслужил срочную службу. После он работал электромонтером в «Башкирэнерго». Коллеги вспоминают его как грамотного специалиста и отзывчивого товарища. У Артура остались жена и два сына.

В церемонии прощания принял участие глава Башкирии Радий Хабиров. Он передал родителям погибших ордена генерала Шаймуратова, которыми бойцов наградили посмертно.