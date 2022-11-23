На рынке в Уфе грузовик сбил насмерть 73-летнюю пенсионерку

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня днем, 23 ноября, В Кировском районе Уфы грузовик задавил насмерть пенсионерку. О трагедии в своем телеграм-канале рассказал руководитель региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на Гурьевском рынке. Согласно одной из версий, 44-летний мужчина за рулем «Газели» в зоне погрузки наехал на 73-летнюю женщину во время движения задним ходом. В результате произошедшего пенсионерка получила тяжелейшие травмы, от которых она скончалась еще до приезда скорой помощи.

На место случившегося прибыли полицейские и сотрудники экстренных служб. Подробности произошедшего уточняются.