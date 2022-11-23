Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе вынесли приговор парню, убившему по пути домой прохожего. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

23 июля этого года 22-летний уфимец возвращался домой после клуба и ссорился по телефону со своей девушкой. 26-летний потерпевший тоже шел домой после бурной ночи, он подошел к парню, чтобы сделать ему замечание.

Возник словесный конфликт, который перерос в драку. Пострадавший начал душить своего оппонента, а тот ударил руками и ногами его несколько раз по голове и ушел. От полученных травм 26-летинй мужчина скончался.

В отношении 22-летнего уфимца было возбуждено дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Подсудимый признал вину свою вину частично. Его приговорили к шести колонии строго режима с ограничением свободы на один год. Также с него взыскали миллион рублей компенсации морального вреда.