В Уфе осудили водителя автобуса, из-за которого пассажирка получила множество переломов

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В Уфе осудили водителя автобуса, из-за действий которого серьезно пострадал его пассажирка. Об это рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что феврале этого года водитель начал движение с остановочного пункта, не убедившись, что все пассажиры зашли в салон. Одну из них зажало дверьми. Шофер заметив это открыл их, из-за чего гражданка упала под колеса транспорта. В результате произошедшего она получила тяжелые переломы.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения. В суде он признал свою вину. Ему было назначено наказание в виде года ограничения свободы.