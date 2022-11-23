Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 ноября 2022 10:41

В Башкирии пассажиры устроили давку за право оказаться в маршрутке

Случай произошел в Кушнаренково
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

В Кушнаренково местные жители устроили настоящую давку за право оказаться в автобусе.

Неприятный случай произошел днем 20 ноября, когда многие сельчане возвращались в Уфу. На остановке скопились десятки пассажиров в ожидании автобуса. Как только маршрутка подоспела, люди ринулись к ней, отталкивая друг друга – происходящее засняли на видео. Примечательно, что водитель автобуса не стал останавливать автомобиль сразу, а проехал чуть поодаль и открыл дверь.

Жители Кушнаренково рассказали, что похожие ситуации происходят каждые выходные. Люди вынуждены ждать автобус по полчаса, а затем со всех ног бежать к нему.

К слову, похожая ситуация возникала в июле 2022 года. Тогда давка образовалась у автобуса, который едет из Уфы в Кушнаренково. После этого госперевозчик увеличил число автобусов по маршруту.