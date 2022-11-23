В Башкирии ожидаются метель, ледяной дождь и потепление до +1°

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 24 ноября, в Башкирии вновь ожидаются метель, снегопад и ледяной дождь. Это следует из прогноза, который опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

Жителя республики стоит ждать облачную погоду. Прогнозируются осадки в виде снегопадов и мокрого снега. Ветер будет восточный 7-12 метров в секунду, ночью в некоторых районах будут порывы до 17 метров в секунду.

Ночь более теплой, чем в предыдущие дни, термометры покажут ночью -2,-7°, на востоке Башкирии – -10,-15°. Днем воздух прогреется до +1,-4°, хотя на востоке региона будет холоднее – температура упадет до -9°.

На дорогах республики метеорологи прогнозируют образование гололедицы, снежных накатов и заносов. Также ожидается туман. Из-за погодных явлений видимость ухудшится, она составит 500 и менее метров.