Хабиров освободил участников СВО и их семьи от платы за вывоз мусора и начисления пеней

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о дополнительных мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Он освободил их от платы за вывоз мусора, а также от начисления пеней при просрочке платежей за квартплату, коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба администрации руководителя региона.

Напомним, на данный момент в Башкирии действуют более 30 мер поддержки и льгот, которые положены участникам СВО и их родственникам.