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НовостиОбщество23 ноября 2022 9:48

Хабиров освободил участников СВО и их семьи от платы за вывоз мусора и начисления пеней

Глава Башкирии подписал распоряжение о дополнительных мерах поддержки военнослужащих
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о дополнительных мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Он освободил их от платы за вывоз мусора, а также от начисления пеней при просрочке платежей за квартплату, коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба администрации руководителя региона.

Напомним, на данный момент в Башкирии действуют более 30 мер поддержки и льгот, которые положены участникам СВО и их родственникам.