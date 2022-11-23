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НовостиОбщество23 ноября 2022 9:07

На строительство межвузовского кампуса в Уфе Башкирии планируют выделить 12 млрд рублей

Общая площадь зданий студенческого городка превысит 150 тыс. кв. м
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

Стоимость строительства межвузовского кампуса в Уфе превысит 20 млрд рублей, 12 млрд из этой суммы Башкирии планируют выделить из федерального бюджета. Об этом на заседании местного правительства сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

– Планируется создание объектов капитального строительства площадью более 150 тысяч кв. м. В том числе сюда входят жилые помещения – более 70 тысяч кв. м. Общее количество создаваемых мест для проживания превышает 4 тысячи, – сказал чиновник.

По словам министра экономического развития Рустама Муратова, недавно была получена обновленная концепция строительства кампуса. В нее включили уточнение внутреннего наполнения и корректировку высотности некоторых зданий. При реализации проекта планируется использовать 12 земельных участков на юном склоне реки Белой.