Житель Башкирии сжег машину Great Wall Hover в попытке ее отремонтировать

фото: МЧС РБ

В башкирском городе Белорецке местный житель случайно сжег свою машину, когда пытался ее отремонтировать. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Инцидент случился вечером 22 ноября. В гараже по улице Майской, 42-летний мужчина принялся чинить автомобиль Great Wall Hover. Он ремонтировал двигатель, используя для освещения переносную лампу, которая висела над топливной системой мотора. Отходя от машины, ее хозяин зацепил ногой шнур от лампы, и она упала, после чего воспламенился бензин.

фото: МЧС РБ

– Предприняв неудачные попытки самостоятельно справится с огнем, мужчина вытолкал машину из гаража. Пожар в автомобиле потушили прибывшие пожарные. Гараж остался цел, – рассказали в МЧС.

Мужчина получил ожоги рук. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.