Суды Башкирии отказали в 24 из 46 исков об оспаривании призыва по частичной мобилизации

Суды Башкирии рассмотрели 46 административных исков жителей и организаций об оспаривании призыва по частичной мобилизации

Суды Башкирии рассмотрели 46 административных исков жителей и организаций об оспаривании призыва по частичной мобилизации, 14 из них были удовлетворены (в том числе частично), 24 заявления получили отказ. Еще четыре иска оставлены без рассмотрения, три дела прекращены, одно направлено по подсудности. Статистику «КП-Уфа» 23 ноября предоставили в объединенной пресс-службе судов республики.

В ведомстве передали, что сейчас в производстве судов Башкирии находятся еще 20 административных дел об оспаривании призыва по частичной мобилизации. Эти иски еще не рассмотрены.