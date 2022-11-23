Возле конгресс-холла в Уфе началась установка пиксельной елки

фото: ufacity.info

В Уфе началась установка мультимедийную пиксельной елки возле конгресс-холла «Торатау». Об этом 23 ноября сообщила мэрия.

Высота искусственного дерева составляет 32 метра. В него вмонтируют 8 370 пикселей. Чтобы установить эту елку и украсить, потребуется десять дней.

– Всего в работе задействовано порядка 20 человек и пять единиц техники, в том числе две автовышки, – передали в городской администрации.

Такую же пиксельную елку, но чуть ниже, высотой в 30 метров, в ближайшее время установят и на площади имени Ленина.