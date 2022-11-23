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НовостиОбщество23 ноября 2022 7:32

Минтруд Башкирии объяснил, как жители будут отдыхать в новогодние праздники

Нерабочими в январе будут восемь дней
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии объяснило, как жители республики будут отдыхать в период новогодних каникул в 2023 году

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии объяснило, как жители республики будут отдыхать в период новогодних каникул в 2023 году

Фото: Рустем АХУНОВ

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии объяснило, как жители республики будут отдыхать в период новогодних каникул в 2023 году при пятидневной рабочей неделе.

Как пояснили в ведомстве 23 ноября, нерабочими праздничными днями в республике будут 1-8 января: 1-6 и 8 числа – новогодние каникулы, 7 – Рождество Христово.

В Минтруде республики добавили, что 1 и 8 января выпадают на выходные дни – воскресенья. В связи с этим правительство России еще в августе приняло постановление о том, что выходной с 1 января переносится на пятницу 24 февраля, а с 8 января – на понедельник 8 мая.