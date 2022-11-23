На трассе М-5 в Башкирии при встречном ДТП с «Газелью» и Datsun пострадал водитель

фот: ГИБДД РБ

На трассе в Иглинском районе Башкирии столкнулись встречные грузовик и легковушка, водитель одного из авто пострадал. ДТП произошло в восьмом часу утра 23 ноября на 1509 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск (М-5 «Урал»). Об этом сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

– Столкнулись «Газель Nеxt» под управлением 68-летнего уфимца и встречный Datsun on-DO, за рулём которого находился 69-летний мужчина. В результате происшествия водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения, – передали в дорожной полиции.

фот: ГИБДД РБ

ГИБДД начала разбирательство по факту аварии.

Севастьянов добавил, что с начала 2022 года на участке трассы М-5 с 1490 по 1549 километр в Иглинском районе было зарегистрировано 20 ДТП, в которых 15 человек погибли и 21 – получил травмы.