Парламент Башкирии узаконил новый порядок приемки работ по капремонту в домах

Парламент Башкирии принял закон о новом порядке приемки работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парламент Башкирии принял закон о новом порядке приемки работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Согласно новой норме, если капремонт проводится на основании решения собственников, то в подписании акта приемки должны участвовать уполномоченное от их имени лицо и орган местного самоуправления. Последние смогут не только одобрить выполненные работы, но и представить обоснованные возражения, если ремонт сделан некачественно. Порядок и сроки подписания акта, а также специфику взаимодействия участников этого процесса утвердит региональное правительство.

Новый порядок будет действовать с 1 марта 2023 года.