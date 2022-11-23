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НовостиОбщество23 ноября 2022 6:09

Парламент Башкирии узаконил новый порядок приемки работ по капремонту в домах

Обновленная процедура начнет действовать с республике с марта 2023 года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Парламент Башкирии принял закон о новом порядке приемки работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Парламент Башкирии принял закон о новом порядке приемки работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парламент Башкирии принял закон о новом порядке приемки работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Согласно новой норме, если капремонт проводится на основании решения собственников, то в подписании акта приемки должны участвовать уполномоченное от их имени лицо и орган местного самоуправления. Последние смогут не только одобрить выполненные работы, но и представить обоснованные возражения, если ремонт сделан некачественно. Порядок и сроки подписания акта, а также специфику взаимодействия участников этого процесса утвердит региональное правительство.

Новый порядок будет действовать с 1 марта 2023 года.