СК возбудил еще одно уголовное дело из-за недостроенной школы в селе Булгаково

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Следственный комитет Башкирии по инициативе прокуратуры возбудил уголовное дело о мошенничестве из-за недостроенной школы на 825 мест в уфимском селе Булгаково. Фигурантом разбирательства может стать генеральный подрядчик, который заплатил за невыполненные строительные работы более 11 млн рублей. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

– В 2020 году между обществами с ограниченной ответственностью «Башгражданстрой» и «Универсал Строй» заключен договор субподряда для производства строительно-монтажных работ при возведении школы, – передали в прокуратуре. – Несмотря на неисполнение субподрядчиком условий договора, должностные лица «Башгражданстрой» приняли и оплатили фактически невыполненные работы на сумму более 11 млн рублей.

Напомним, школа в Булгаково до сих пор не открылась, хотя ее планировалось сдать еще в августе прошлого года. В сентябре этого года следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий против сотрудников республиканской госэкспертизы. По версии следствия, они дали положительное заключение на строительство учреждения, несмотря на наличие недочетов в проектно-сметной документации.