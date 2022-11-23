24 ноября откроется самый большой в Уфе каток

фото: ufacity.info

В четверг, 24 ноября, откроется самый большой каток в Уфе. Он находится на стадионе «Строитель», его площадь составляет 17 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба Орджоникидзевского района.

Каток будет работать с 17:00 до 21:00 по будням, кроме понедельника, и с 12:00 до 21:00 на выходных и в праздники. Цена билета для взрослых составит 100 рублей, для детей старше четырех лет – 70, младше – бесплатно. Прокат коньков обойдется в 100 рублей в час.

Напомним, ранее стало известно, что всего этой зимой в башкирской столице будет открыт 31 каток. Мэрия опубликовала их адреса.