Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 ноября 2022 5:11

24 ноября откроется самый большой в Уфе каток

Он находится на стадионе «Строитель»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В четверг, 24 ноября, откроется самый большой каток в Уфе. Он находится на стадионе «Строитель», его площадь составляет 17 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба Орджоникидзевского района.

Каток будет работать с 17:00 до 21:00 по будням, кроме понедельника, и с 12:00 до 21:00 на выходных и в праздники. Цена билета для взрослых составит 100 рублей, для детей старше четырех лет – 70, младше – бесплатно. Прокат коньков обойдется в 100 рублей в час.

Напомним, ранее стало известно, что всего этой зимой в башкирской столице будет открыт 31 каток. Мэрия опубликовала их адреса.